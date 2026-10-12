Губернатор Кунді пообіцяв підвищити зарплати поліції Хайбер-Пахтунхви — Dawn

Губернатор пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва Файсал Карім Кунді заявив у Пешаварі, що нова адміністрація посилить підтримку поліції та підвищить оплату праці правоохоронців. Заява прозвучала наступного дня після того, як федеральна влада запровадила в провінції надзвичайний стан і губернаторське правління, повідомляє Dawn.

Кунді, який за нової системи очолив управління провінцією, назвав боротьбу з тероризмом пріоритетом адміністрації. Він заявив про нестачу координації в антитерористичній роботі та пообіцяв забезпечити потреби поліції й Департаменту боротьби з тероризмом.

Ресурси для поліції та спецпідрозділу

На засіданні провінційного апекс-комітету, яке Кунді співголовував разом із міністром внутрішніх справ Мохсіном Накві, відповідним установам доручили вжити скоординованих, ефективних і рішучих заходів для викорінення тероризму та встановлення тривалого миру.

Згідно з офіційним повідомленням, операції проти терористичної діяльності на основі розвідувальних даних продовжаться. Комітет також вирішив надати поліції та антитерористичному департаменту сучасне обладнання, транспорт, озброєння, необхідний персонал та інші ресурси.

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Кунді окремо наголосив на добробуті поліцейських, справедливій винагороді за їхню службу та підтримці їхніх родин. За його словами, жителі районів Дера-Ісмаїл-Хан, Танк і Вазірістан через терористичну загрозу не мають достатньої свободи пересування.

Кадрові зміни в юридичній службі

Після запровадження надзвичайного стану юридичний департамент провінції скасував призначення 61 юридичного посадовця офісу генерального адвоката. Серед них були 26 додаткових генеральних адвокатів, 31 помічник генерального адвоката та чотири адвокати, зареєстровані для представництва у суді.

Окремим рішенням від 11 жовтня влада призначила 27 нових юридичних посадовців: 12 додаткових генеральних адвокатів, 13 помічників генерального адвоката та двох адвокатів, зареєстрованих для представництва у суді.

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