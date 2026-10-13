Опозиційний альянс Сомалі попередив про ризик сутичок у Могадішо — The Rio Times

Опозиційна Рада майбутнього Сомалі заявила, що розміщення сил біля будинку колишнього президента Шаріфа Шейха Ахмеда в Могадішо, Сомалі, може призвести до сутичок. Альянс, до якого входять Пунтленд, Джубаленд і могадішський Форум порятунку, поклав відповідальність за можливі наслідки на президента Хасана Шейха Мохамуда, повідомляє The Rio Times.

Заява опозиційного альянсу

Заяву Ради майбутнього Сомалі 12 жовтня оприлюднили Puntland Post і Horseed Media. У ній стверджується, що сили були розгорнуті біля резиденції Ахмеда, який очолював Сомалі у 2009–2012 роках. Опозиція також висловила занепокоєння повідомленнями про можливі дії проти резиденцій інших опозиційних політиків і закликала федеральну владу припинити те, що вона назвала провокаціями.

Суперечка відбувається на тлі розбіжностей щодо майбутніх виборів. Опозиційні сили вимагають погодженого всіма сторонами виборчого процесу, тоді як уряд просуває пряме голосування через політичні партії. Колишній прем’єр-міністр Хасан Алі Хайре заявив, що пересування військових поблизу будинків колишніх керівників є безвідповідальним і може посилити нестабільність у столиці.

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Взаємні звинувачення

Напередодні Національне агентство розвідки та безпеки Сомалі заявило, що озброєні формування, які воно пов’язує з Ахмедом, атакували сили відомства в районі Вададжир. Агентство також стверджувало, що ці люди проникали до будинків у кварталі Тінтінлей зі стрілецькою зброєю, кулеметами та гранатометами.

Офіс Ахмеда того ж дня відкинув ці твердження. Там заявили, що урядові військові розмістилися поблизу його резиденції, а частину співробітників нібито викрали; також, за версією офісу експрезидента, блокпости обмежили доставлення води та продуктів. Міністр оборони Ахмед Моаллім Фікі зі свого боку звинуватив окремі опозиційні групи в мобілізації озброєних формувань і заявив, що влада не допустить збройних рухів, які загрожують Могадішо.

Незалежного підтвердження версій сторін щодо інцидентів у Вададжирі немає. Також невідомо, чи планує уряд операцію з роззброєння Ахмеда та інших опозиційних діячів.

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