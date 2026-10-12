Izraelskie władze 12 października zburzyły około 80 domów w palestyńskiej wsi Al-Dahiya na pustyni Negew na południu Izraela. Około 400 mieszkańców zostało bez dachu nad głową, podaje Anadolu Agency.

Decyzja po odrzuceniu wniosku przez sąd

Według izraelskiego nadawcy publicznego KAN domy zostały zburzone przez pracowników Izraelskiego Zarządu Ziemi przy wsparciu wzmocnionych sił policyjnych podlegających Ministerstwu Bezpieczeństwa Narodowego. KAN podał, że budynki zburzono z powodu twierdzeń, iż zostały wzniesione bez pozwoleń.

Al-Dahiya leży na północ od miasta Rahat i nie jest uznawana przez izraelskie władze. Rozbiórkę przeprowadzono po tym, jak 11 października sąd okręgowy w Beer Szewie odrzucił petycję o odroczenie wyburzeń.

Reakcja partii arabskich

Wspólna Lista, w skład której wchodzą trzy partie arabskie, potępiła wyburzenia, nazywając je kontynuacją polityki niszczenia, wykorzeniania i przesiedlania mieszkańców arabskich wsi na Negewie. Zastępca burmistrza Rahatu Hassan al-Nasassra oświadczył, że działania władz są przedwyborczą propagandą ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira.

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Źródło wskazuje również, że Ben-Gwir jest oskarżany o wykorzystywanie wyburzeń domów w ramach swojej kampanii wyborczej. Lider Zjednoczonej Listy Arabskiej Mansur Abbas, według KAN, zwrócił się do prokuratorki generalnej Gali Baharav-Miary z żądaniem natychmiastowego zawieszenia nakazów wyburzania domów do czasu zakończenia wyborów i utworzenia nowego rządu.

Abbas oświadczył, że mieszkańcy nieuznawanych wsi na Negewie nie mogą uzyskać pozwoleń na budowę z powodu braku planowania, za które, jego zdaniem, odpowiada państwo. Wybory parlamentarne w Izraelu zaplanowano na 27 października.

Dziesiątki palestyńskich wsi na Negewie nie są uznawane przez władze, a ich domy są uznawane za nielegalne. Takie osiedla nie są podłączone do sieci wodociągowych, elektrycznych ani dróg oraz nie mają szkół, klinik ani innych podstawowych usług.

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