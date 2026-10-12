Израильские власти 12 октября снесли около 80 домов в палестинской деревне Аль-Дахия в пустыне Негев на юге Израиля. Около 400 жителей остались без жилья, сообщает Anadolu Agency.

Решение после отказа суда

По данным израильского общественного вещателя KAN, дома были снесены сотрудниками Земельного управления Израиля при поддержке усиленных полицейских сил, находящихся в ведении министерства национальной безопасности. KAN сообщил, что сооружения снесли из-за утверждений об их строительстве без разрешений.

Аль-Дахия расположена к северу от города Рахат и не признана израильскими властями. Снос был проведен после того, как окружной суд Беэр-Шевы 11 октября отклонил петицию об отсрочке сноса.

Реакция арабских партий

Объединенный список, в который входят три арабские партии, осудил снос, назвав его продолжением политики разрушения, искоренения и перемещения жителей арабских деревень Негева. Заместитель мэра Рахата Хассан ан-Насасра заявил, что действия властей являются предвыборной пропагандой министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

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В источнике также отмечается, что Бен-Гвира обвиняют в использовании сноса жилья в рамках своей предвыборной кампании. Лидер Объединенного арабского списка Мансур Аббас, по информации KAN, обратился к генеральному прокурору Гали Бахарав-Миаре с требованием немедленно приостановить приказы о сносе жилья до завершения выборов и формирования нового правительства.

Аббас заявил, что жители непризнанных деревень Негева не могут получить разрешения на строительство из-за отсутствия планирования, за которое, по его мнению, отвечает государство. Всеобщие выборы в Израиле запланированы на 27 октября.

Десятки палестинских деревень в Негеве не признаны властями, а их дома считаются самовольными. Такие поселения не подключают к водо- и электросетям и дорогам, а также не обеспечивают школами, клиниками и другими базовыми услугами.

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