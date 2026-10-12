以色列当局10月12日在以色列南部内盖夫沙漠的巴勒斯坦村庄阿尔达希亚拆除了约80栋房屋。约400名居民无家可归，阿纳多卢通讯社报道。

法院驳回请求后的决定

据以色列公共广播机构KAN报道，这些房屋由以色列土地管理局工作人员在隶属国家安全部的增援警力支持下拆除。KAN称，这些建筑因被指未经许可建造而遭拆除。

阿尔达希亚位于拉哈特市以北，未获以色列当局承认。拆除行动是在贝尔谢巴地区法院于10月11日驳回推迟拆除请愿后进行的。

阿拉伯政党的反应

由三个阿拉伯政党组成的联合名单谴责此次拆除，称其是摧毁、根除和驱逐内盖夫阿拉伯村庄居民政策的延续。拉哈特副市长哈桑·纳萨斯拉表示，当局的行动是国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔的选举宣传。

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消息源还指出，本-格维尔被指控将房屋拆除用于其竞选活动。根据KAN的信息，联合阿拉伯名单领导人曼苏尔·阿巴斯向总检察长加莉·巴哈拉夫-米亚拉提出要求，要求在选举结束和新政府组建之前立即暂停房屋拆除令。

阿巴斯表示，内盖夫未获承认村庄的居民无法获得建筑许可，原因是缺乏规划，而他认为这应由国家负责。以色列大选定于10月27日举行。

内盖夫数十个巴勒斯坦村庄未获当局承认，其房屋被视为未经批准的建筑。这些定居点未接入供水、电力网络和道路，也未配备学校、诊所及其他基本服务。

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