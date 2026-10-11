В Австралии прошли митинги в поддержку Газы — ABC News Australia

В городах Австралии прошли пропалестинские митинги в рамках Global Day for Gaza. Участники акций требовали прекратить торговлю оружием Австралии с Израилем, а также призывали к «настоящему миру» в Газе и на Западном берегу Иордана.

Шествие в Хобарте

В Хобарте сотни людей прошли вдоль набережной с палестинскими флагами и плакатами, многие участники были в куфиях. Они скандировали лозунг о свободе Западного берега Иордана. Собрание началось около 11:00, после чего протестующие направились к парламенту Тасмании.

Перед участниками выступили, в частности, Нала Манселл из Тасманийского центра аборигенов и Ферас Шахин из Тасманийской сети адвокации Палестины. Шахин призвал активизировать общественную деятельность, заявив, что для прекращения войны в Газе нужны новые шаги.

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Требования участников акций

Около 100 человек также собрались в парке Сивик в Ньюкасле, штат Новый Южный Уэльс, сообщает ABC News. Участница акции Линн Бенн сказала, что протестующих возмущают ограничения на поставки продовольствия и критически необходимых медицинских материалов в Газу.

Нико Лека из Palestine Action Group Muloobinba заявил, что австралийское правительство должно соблюдать требования международного права. Среди требований протестующих — прекращение торговли оружием и инвестиций, связанных с Израилем, а также остановка сотрудничества с израильскими университетами.

По данным министерства здравоохранения Газы, в секторе погибли более 74 тысяч палестинцев, еще более 175 тысяч получили ранения. ООН оценивает число перемещенных лиц в 1,9 миллиона. Акции проводились, чтобы почтить память погибших за три года израильской кампании в Газе после террористической атаки ХАМАС 7 октября.

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