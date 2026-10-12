Военно-морские силы Франции перехватили нефтяной танкер DF Peak более чем в 450 морских милях к югу от французского острова Реюньон. Судно подозревают в плавании под фальшивым флагом и возможной причастности к незаконной перевозке топлива, сообщает Anadolu Agency.

Проверка документов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в социальной сети X, что операцию провели в соответствии с международным морским правом. По данным префектуры, которые приводит Le Monde, перехват произошел в международных водах утром 12 октября.

После проверки документов подтвердились сомнения относительно правомерности флага, под которым шел танкер. Судно отвели и сопроводили к якорной стоянке возле Реюньона для дальнейших проверок.

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Экипаж остается на борту

На борту DF Peak находятся 21 член экипажа разных национальностей. Они остаются на судне под наблюдением французских военных.

Макрон не уточнил возможную связь танкера с Россией. Он заявил о намерении Франции противодействовать так называемому теневому флоту и всем формам незаконных перевозок в мире.

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