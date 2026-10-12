Франція перехопила танкер DF Peak через підозру щодо прапора — Anadolu Agency

Французькі ВМС перехопили нафтовий танкер DF Peak більш ніж за 450 морських миль на південь від французького острова Реюньйон. Судно підозрюють у плаванні під фальшивим прапором та можливій причетності до незаконного перевезення пального, повідомляє Anadolu Agency.

Перевірка документів

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у соцмережі X, що операцію провели відповідно до міжнародного морського права. За даними префектури, які наводить Le Monde, перехоплення відбулося в міжнародних водах уранці 12 жовтня.

Після перевірки документів підтвердилися сумніви щодо правомірності прапора, під яким ішов танкер. Судно відвели та супроводжували до якірної стоянки поблизу Реюньйону для подальших перевірок.

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Екіпаж залишається на борту

На борту DF Peak перебуває 21 член екіпажу різних національностей. Вони залишаються на судні під наглядом французьких військових.

Макрон не уточнив можливого зв’язку танкера з росією. Він заявив про намір Франції протидіяти так званому тіньовому флоту та всім формам незаконних перевезень у світі.

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