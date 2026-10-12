Francuska marynarka wojenna przechwyciła tankowiec naftowy DF Peak ponad 450 mil morskich na południe od francuskiej wyspy Reunion. Statek jest podejrzewany o żeglugę pod fałszywą banderą i możliwy udział w nielegalnym transporcie paliwa, poinformowała Anadolu Agency.

Kontrola dokumentów

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył w serwisie społecznościowym X, że operację przeprowadzono zgodnie z międzynarodowym prawem morskim. Według prefektury, na którą powołuje się Le Monde, przechwycenie nastąpiło na wodach międzynarodowych rano 12 października.

Po sprawdzeniu dokumentów potwierdziły się wątpliwości dotyczące legalności bandery, pod którą płynął tankowiec. Statek skierowano i eskortowano na kotwicowisko w pobliżu Reunion w celu dalszych kontroli.

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Załoga pozostaje na pokładzie

Na pokładzie DF Peak znajduje się 21 członków załogi różnych narodowości. Pozostają oni na statku pod nadzorem francuskich wojskowych.

Macron nie sprecyzował możliwego związku tankowca z Rosją. Oświadczył, że Francja zamierza przeciwdziałać tak zwanej flocie cieni oraz wszelkim formom nielegalnego transportu na świecie.

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