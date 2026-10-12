W francuskim mieście Clermont-l'Hérault znaleziono dwa skradzione obrazy impresjonisty Pierre'a-Auguste'a Renoira, ukryte za pełną ścianą z betonowych bloczków w domu. Dzieła odnaleziono podczas przeszukania w ubiegły czwartek, podaje CBS News.

Obrazy znaleziono po zatrzymaniach

Chodzi o portret Portrait of Madame Colonna Romano oraz obraz Young Woman at the Well, przedstawiający kobietę przy studni. Prokurator Marsylii Nicolas Bessone oświadczył, że kryjówka była całkowicie niewidoczna. Jak powiedział, podczas przesłuchań śledczy uzyskali przyznanie się od osoby, która otrzymała skradzione obrazy.

Odnalezienie płócien poprzedziło zatrzymanie sześciu osób, w tym kobiety. Głównemu 29-letniemu podejrzanemu w weekend postawiono zarzuty w związku z kradzieżą, po tym jak dowody DNA powiązały go z nią.

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Płótna będą wymagały restauracji

Obrazy są ogólnie w stosunkowo dobrym stanie, jednak mają uszkodzenia. Rama Young Woman at the Well doznała niewielkich uszkodzeń, a na płótnie Portrait of Madame Colonna Romano znaleziono rozdarcie w miejscu przedstawiającym suknię. Oba dzieła będą wymagały restauracji.

We wrześniu złodzieje włamali się do muzeum w Cagnes-sur-Mer na południu Francji i ukradli dwa obrazy Renoira, pozostawiając podczas ucieczki dwa inne dzieła. Łączną wartość wszystkich czterech płócien szacowano na 10 mln dolarów. Francuska minister kultury Catherine Pégard doceniła pracę osób zaangażowanych w poszukiwania, dzięki której płótna udało się odnaleźć w rekordowo krótkim czasie.

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