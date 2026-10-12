在法国城市克莱蒙莱罗，一栋住宅内的一面实心混凝土砌块墙后发现了两幅被盗的印象派画家皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿画作。这些作品是在上周四的一次搜查中发现的，CBS News报道。

逮捕后发现画作

这两幅作品分别是肖像画《Portrait of Madame Colonna Romano》和《Young Woman at the Well》，后者描绘了一名站在井边的女子。马赛检察官尼古拉·贝松表示，藏匿处完全难以察觉。他说，在讯问期间，调查人员获得了接收被盗画作之人的供述。

在发现这些画布之前，警方逮捕了包括一名女子在内的六人。主要的29岁嫌疑人因DNA证据将其与盗窃案关联，已于周末被控与该盗窃案有关的罪名。

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画布将需要修复

这些画作总体上保存得相对良好，但存在损坏。《Young Woman at the Well》的画框受到轻微损坏，而《Portrait of Madame Colonna Romano》中裙子图像处发现了裂口。两件作品都将需要修复。

9月，窃贼闯入法国南部卡涅叙梅尔的一家博物馆，盗走两幅雷诺阿画作，并在逃离时留下另外两件作品。全部四幅画布的总价值估计为1000万美元。法国文化部长凯瑟琳·佩加尔赞扬了参与搜寻人员的工作，正是他们使这些画布得以在创纪录的短时间内被找到。

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