Во французском городе Клермон-л'Эро нашли две украденные картины импрессиониста Пьера-Огюста Ренуара, спрятанные за сплошной стеной из бетонных блоков в доме. Работы обнаружили во время обыска в прошлый четверг, сообщает CBS News.

Картины нашли после задержаний

Речь идет о портрете Portrait of Madame Colonna Romano и картине Young Woman at the Well, на которой изображена женщина у колодца. Прокурор Марселя Николя Бессон заявил, что тайник был совершенно незаметен. По его словам, во время допросов следователи добились признания от человека, получившего украденные картины.

Обнаружению полотен предшествовали задержания шести человек, среди которых была женщина. Главному 29-летнему подозреваемому в выходные предъявили обвинение в связи с кражей после того, как доказательства ДНК связали его с ней.

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Полотна потребуют реставрации

Картины в целом находятся в относительно хорошем состоянии, однако имеют повреждения. Рама Young Woman at the Well получила незначительные повреждения, а на полотне Portrait of Madame Colonna Romano обнаружили разрыв на изображении платья. Обе работы потребуют реставрации.

В сентябре воры проникли в музей в Кань-сюр-Мер на юге Франции и украли две картины Ренуара, оставив при бегстве еще две работы. Общую стоимость всех четырех полотен оценивали в 10 млн долларов. Министр культуры Франции Катрин Пегар отметила работу причастных к поискам, благодаря которой полотна удалось найти в рекордно короткий срок.

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