W Izraelu państwo złożyło pozew cywilny na kwotę ponad 1 mln szekli przeciwko byłemu dowódcy kompanii IDF Ofirowi Menachemowi, skazanemu za przestępstwa seksualne wobec dwóch podległych mu żołnierek. Pozew w imieniu Ministerstwa Obrony złożono do sądu magistrackiego w Nazarecie, informuje Jerusalem Post.

Żądanie zwrotu wypłat państwowych

Państwo dąży do odzyskania od Menachema środków odpowiadających wypłatom już dokonanym lub planowanym w związku ze skutkami jego działań. W przypadku skutecznego odzyskania pieniądze mają wrócić do skarbu państwa. Prokuratorzy określili ten pozew cywilny jako pierwszy tego rodzaju.

W pozwie wskazano, że jako dowódca Menachem miał zwiększony obowiązek chronić podwładne i zachować ich zaufanie. Zdaniem oskarżenia zamiast tego wykorzystał swój stopień i uprawnienia służbowe wobec żołnierek, a także naruszył publiczne zaufanie do IDF.

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Wojskowy Sąd Apelacyjny opisał, że Menachem łączył propozycje seksualne z rozmowami o służbie oraz prośbami żołnierek o przepustki. W szczególności w maju 2022 roku jedna z żołnierek zwróciła się do niego z prośbą o umożliwienie jej regularnego przebywania w domu wieczorami z powodu osobistych okoliczności. W orzeczeniu wskazano, że podczas rozmowy wygłaszał komentarze i zadawał pytania o charakterze seksualnym.

Wyrok i skrócenie kary

Akt oskarżenia przeciwko Menachemowi wniesiono we wrześniu 2023 roku. W lipcu 2024 roku, po mediacji, przyznał się do winy na podstawie zmienionego aktu oskarżenia. Uznano go za winnego przestępstw seksualnych z wykorzystaniem stanowiska służbowego podczas służby wojskowej, molestowania seksualnego poprzez nadużycie władzy oraz niegodnego zachowania.

W lutym 2025 roku sąd wojskowy skazał byłego kapitana na 22 miesiące pozbawienia wolności, orzekł kary więzienia w zawieszeniu, zdegradował go do stopnia szeregowca i zobowiązał do zapłaty jednej z kobiet łącznie 38 tys. szekli odszkodowania. W maju Wojskowy Sąd Apelacyjny skrócił karę pozbawienia wolności do 18 miesięcy, pozostawiając pozostałe kary bez zmian. Sędziowie uwzględnili między innymi przyznanie się do winy, które oszczędziło kobietom konieczności składania zeznań w celu ustalenia jego winy.

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