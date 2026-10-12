В Израиле государство подало гражданский иск на сумму более 1 млн шекелей к бывшему командиру роты ЦАХАЛ Офиру Менахему, осужденному за сексуальные преступления в отношении двух подчиненных военнослужащих. Иск от имени Министерства обороны подан в магистратский суд в Назарете, сообщает Jerusalem Post.

Требование возместить государственные выплаты

Государство стремится взыскать с Менахема средства, соответствующие выплатам, уже произведенным или запланированным вследствие его действий. В случае успешного взыскания деньги должны вернуться в государственную казну. Прокуроры назвали этот гражданский иск первым такого рода.

В иске указано, что как командир Менахем имел повышенную обязанность защищать подчиненных и сохранять их доверие. По позиции обвинения, вместо этого он воспользовался званием и служебными полномочиями в отношении военнослужащих, а также нарушил общественное доверие к ЦАХАЛ.

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Военный апелляционный суд описывал, что Менахем совмещал сексуальные предложения с разговорами о службе и просьбами военнослужащих об отпусках. В частности, в мае 2022 года одна из солдаток обратилась к нему с просьбой разрешить ей регулярно находиться дома по вечерам из-за личных обстоятельств. В решении указано, что во время разговора он делал комментарии и задавал вопросы сексуального характера.

Приговор и сокращение срока

Обвинительное заключение против Менахема было подано в сентябре 2023 года. В июле 2024 года, после медиации, он признал вину по измененному обвинительному заключению. Его признали виновным в сексуальных преступлениях с использованием служебного положения во время военной службы, сексуальных домогательствах путем злоупотребления властью и недостойном поведении.

В феврале 2025 года военный суд приговорил бывшего капитана к 22 месяцам лишения свободы, назначил условные сроки лишения свободы, понизил его до рядового и обязал выплатить одной из женщин в общей сложности 38 тыс. шекелей компенсации. В мае Военный апелляционный суд сократил срок лишения свободы до 18 месяцев, оставив остальные наказания без изменений. Судьи, в частности, учли признание вины, которое избавило женщин от необходимости давать показания для установления его вины.

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