在以色列，国家对前以色列国防军连长奥菲尔·梅纳赫姆提起了金额超过100万谢克尔的民事诉讼。梅纳赫姆因对两名下属女军人实施性犯罪而被定罪。该诉讼由国防部代表向拿撒勒地方法院提起，《耶路撒冷邮报》报道。

要求偿还国家支付款项

国家寻求向梅纳赫姆追讨与其行为后果相关的、已支付或计划支付的款项。若追讨成功，这笔钱将返还国库。检察官称，这起民事诉讼是首例此类案件。

诉状指出，作为指挥官，梅纳赫姆负有更高的义务保护下属并维护她们的信任。控方认为，他反而利用军衔和职务权限对待这些女军人，并且损害了公众对以色列国防军的信任。

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军事上诉法院描述称，梅纳赫姆将性暗示与有关服役的谈话及女军人提出的休假请求混在一起。尤其是在2022年5月，其中一名女兵因个人情况请求他允许她定期在晚间回家。裁决指出，在谈话期间，他发表了带有性意味的评论并提出了带有性意味的问题。

判决与刑期缩短

针对梅纳赫姆的起诉书于2023年9月提交。2024年7月，经调解后，他根据修改后的起诉书认罪。他被认定犯有在服兵役期间利用职务之便实施性犯罪、通过滥用权力进行性骚扰以及不当行为罪。

2025年2月，军事法院判处这名前上尉22个月监禁，判处附条件监禁，将其降为列兵，并责令他向其中一名女性支付总计3.8万谢克尔赔偿金。5月，军事上诉法院将监禁刑期缩短至18个月，其他处罚维持不变。法官尤其考虑到其认罪，这使这些女性无需为证明其罪责而出庭作证。

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