W Polsce były prezydent Andrzej Duda skrytykował premiera Donalda Tuska za rzekomy brak reakcji na raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), w którym mowa między innymi o radykalizacji młodych ludzi. We wpisie na platformie X Duda stwierdził, że szef rządu miał rzekomo ten dokument na swoim biurku przez pół roku, jednak nic nie zrobił.

Jak informuje Interia, Duda powiązał również obecną reakcję władz na doniesienia o przemocy w szkołach z atmosferą polityczną poprzednich lat. Stwierdził, że Tusk w 2010 roku rzekomo tolerował grubiaństwo i przemoc wobec osób broniących krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Były prezydent oskarżył także politycznych oponentów o podsycanie nienawiści i stwierdził, że premier, jego zdaniem, niszczy tkankę społeczną Polski.

Odpowiedź przedstawiciela rządu

Na wypowiedzi Dudy odpowiedział rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Zaznaczył, że raport, na który powołuje się były prezydent, jest regularnie wspominany i cytowany już od niemal pół roku.

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Według Dobrzyńskiego na początku maja informował on, że ABW po wieloletniej przerwie wznowiła publikację jawnej części raportu ze swojej działalności. Dokument, jak powiedział, zawiera ocenę najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski, w tym związanych z aktywnością rosyjskich służb specjalnych.

Co wskazano w raporcie ABW

Dobrzyński zwrócił również uwagę na zapisy raportu dotyczące niebezpiecznej radykalizacji młodych ludzi i ich fascynacji terroryzmem. Na zakończenie poradził Dudzie, aby śledził jego profil w mediach społecznościowych, by być poinformowanym o pracy polskich służb specjalnych i nie formułować, w jego ocenie, nieprecyzyjnych komentarzy.

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