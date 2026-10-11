Policja Republiki Południowej Afryki nie zdołała przyjąć do służby 5500 kandydatów na podstawowe stanowiska stażystów z powodu rozwiązania kontraktu niezbędnego do obowiązkowych badań lekarskich. Jak informuje Daily Maverick, Południowoafrykańska Służba Policyjna planuje tymczasowo zaangażować Siły Zbrojne RPA do przeprowadzania takich badań.

Policja ogłosiła 5500 stanowisk dla stażystów 30 czerwca ubiegłego roku i do zakończenia przyjmowania zgłoszeń w następnym miesiącu otrzymała ponad milion wniosków. Selekcję przeszło 6125 kandydatów, którzy mieli zostać skierowani na ocenę medyczną. Jednak nabór zaplanowany na luty 2026 roku nie odbył się, ponieważ rozwiązano kontrakt z menedżerem ryzyka medycznego.

Plany nowego naboru

Pełniąca obowiązki krajowego komisarza policji Puleng Dimpane powiedziała parlamentowi, że zakłócenie naboru było związane z kontraktem, który w artykule nazwano sprawą Matlali. Według niej dochodzenia i związane z nimi problemy wpłynęły na pracę służby w sprawie 5500 stanowisk. W bieżącym roku finansowym policja zamierza zaoferować łącznie 11 000 miejsc dla stażystów, w tym zrekompensować wcześniej nieobsadzone stanowiska.

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Kontrakt był związany z przetargiem na usługi medyczne dla policji, który w 2024 roku otrzymała firma Medicare 24 Tshwane District. Przetarg z budżetem 360 mln randów został później anulowany. Vusimuzi „Cat” Matlala i inni figuranci sprawy, wśród których są policjanci, nadal występują w postępowaniu karnym dotyczącym przetargu. Zawieszony krajowy komisarz policji Fannie Masemola, który był jednym z oskarżonych, został w ubiegłym miesiącu oczyszczony z zarzutów karnych.

Obciążenie śledczych

Kierownictwo policji poinformowało również o niedoborze śledczych w prowincjach o wysokim poziomie przestępczości. W ciągu roku ze służby odeszło 1031 detektywów, w tym 245 w Gautengu, 153 w KwaZulu-Natalu, 141 w Prowincji Przylądkowej Zachodniej i 122 w Prowincji Przylądkowej Wschodniej. Audytor wcześniej ustalił, że niektórzy śledczy prowadzą od 600 do 800 spraw. Policja planuje przywracać do służby byłych detektywów pod warunkiem dokładnej weryfikacji.

W raporcie wskazano również, że w 41 z 57 zgłoszeń dotyczących domniemanej korupcji, czyli w 72% przypadków, wszczęto postępowania dyscyplinarne. Osobno policja poinformowała o wzroście konfiskat kokainy: w roku finansowym 2025/26 skonfiskowano 2093 kg wobec 736 kg rok wcześniej. Pełniący obowiązki ministra policji Firoz Cachalia powiedział w parlamencie, że ustawodawstwo dotyczące walki z przestępczością zorganizowaną wymaga wzmocnienia ze względu na działalność karteli.

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