由于开展强制体检所需的合同被终止，南非警方未能招录5500名初级实习警员职位的候选人。正如Daily Maverick报道，南非警察局计划暂时让南非国防军参与开展此类体检。

警方于去年6月30日公布了5500个实习警员职位，截至次月申请截止时收到了超过100万份申请。共有6125名候选人通过筛选，原定接受医疗评估。然而，原计划于2026年2月进行的招录并未开展，因为与医疗风险管理方的合同被终止。

新一轮招录计划

代理警察总监普伦·丁帕内向议会表示，招录受阻与一份合同有关，报道中将其称为马特拉拉案。她称，调查及相关问题影响了警察部门针对5500个职位开展的工作。在本财年，警方计划总共提供11,000个实习警员名额，其中包括补足此前未填补的职位。

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该合同与警方医疗服务招标有关，Medicare 24 Tshwane District公司于2024年获得该招标。预算为3.6亿兰特的招标后来被取消。武西穆齐·“凯特”·马特拉拉及其他涉案人员——其中包括警察——仍涉及这起有关招标的刑事案件。被停职的警察总监范尼·马塞莫拉是被告之一，上个月已被免于刑事指控。

调查人员的工作负荷

警方领导层还报告称，犯罪率较高省份的调查人员短缺。一年内共有1031名侦探离开警队，其中豪登省245人、夸祖鲁-纳塔尔省153人、西开普省141人、东开普省122人。审计人员此前发现，一些调查人员负责600至800起案件。警方计划在严格审查的前提下让前侦探重返岗位。

报告还指出，在57起涉嫌腐败的举报中，有41起启动了纪律听证程序，占72%。警方另行报告称，可卡因缴获量有所增加：2025/26财年缴获2093公斤，而前一年为736公斤。代理警察部长菲罗兹·卡查利亚在议会表示，鉴于贩毒集团的活动，打击有组织犯罪领域的立法需要加强。

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