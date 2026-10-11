Полиция Южно-Африканской Республики не смогла принять на службу 5500 кандидатов на начальные должности стажёров из-за прекращения контракта, необходимого для обязательных медицинских осмотров. Как сообщает Daily Maverick, Полицейская служба ЮАР планирует временно привлечь Вооружённые силы ЮАР к проведению таких осмотров.

Полиция объявила 5500 мест для стажёров 30 июня прошлого года и до завершения приёма заявок в следующем месяце получила более миллиона заявлений. Отбор прошли 6125 кандидатов, которых должны были направить на медицинскую оценку. Однако запланированный на февраль 2026 года набор не состоялся, поскольку контракт с менеджером медицинских рисков был расторгнут.

Планы нового набора

Исполняющая обязанности национального комиссара полиции Пуленг Димпане заявила парламенту, что срыв набора был связан с контрактом, который в материале назван делом Матлалы. По её словам, расследования и связанные с ними проблемы повлияли на работу службы по 5500 должностям. В текущем финансовом году полиция намерена предложить в общей сложности 11 000 мест для стажёров, в том числе компенсировать ранее незаполненные места.

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Контракт был связан с тендером на медицинские услуги для полиции, который в 2024 году получила компания Medicare 24 Tshwane District. Тендер с бюджетом 360 млн рандов позднее отменили. Вусимузи «Кэт» Матлала и другие фигуранты, среди которых есть полицейские, по-прежнему фигурируют в уголовном деле о тендере. Отстранённый национальный комиссар полиции Фанни Масемола, который был одним из обвиняемых, в прошлом месяце был освобождён от уголовных обвинений.

Нагрузка на следователей

Руководство полиции также сообщило о нехватке следователей в провинциях с высоким уровнем преступности. За год из службы ушёл 1031 детектив, в том числе 245 — в Гаутенге, 153 — в Квазулу-Натале, 141 — в Западно-Капской провинции и 122 — в Восточно-Капской. Ранее аудитор установил, что некоторые следователи ведут от 600 до 800 дел. Полиция планирует возвращать на службу бывших детективов при условии тщательной проверки.

В отчёте также указано, что по 41 из 57 сообщений о предполагаемой коррупции, или в 72% случаев, были начаты дисциплинарные слушания. Отдельно полиция сообщила о росте изъятий кокаина: в 2025/26 финансовом году было конфисковано 2093 кг против 736 кг годом ранее. Исполняющий обязанности министра полиции Фироз Качалия заявил в парламенте, что законодательство в сфере борьбы с организованной преступностью нуждается в усилении с учётом деятельности картелей.

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