Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że nie ustaliła przyczyny zapalenia płuc, na które zmarła pracownica centrum badań przeciw dżumie w Irkucku w Rosji, państwie-agresorze. WHO poinformowała również, że nie zarejestrowano żadnego przypadku dżumy.

Wyniki kontroli

Jak informuje Channel NewsAsia, rosyjski państwowy regulator państwa-agresora poinformował WHO, że badania zmarłej pracownicy oraz osób, które miały z nią kontakt, dały wyniki ujemne pod kątem niebezpiecznych patogenów, na obecność których ich badano. Osoby kontaktowe nie miały objawów, a nowych powiązanych przypadków ciężkiego zapalenia płuc nie wykryto.

WHO zaznaczyła, że na podstawie otrzymanych informacji nie widzi dowodów na dalsze przenoszenie infekcji związanej z tym przypadkiem. Jednocześnie kluczową niewiadomą pozostaje brak potwierdzonej diagnozy u zmarłej pracownicy laboratorium.

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Kontrole osób kontaktowych

Pracownica zachorowała i zmarła 2 października w okolicznościach, których nie ujawniono. Następnie władze Rosji odizolowały około 200 osób, co wywołało obawy dotyczące zdrowia publicznego w mediach społecznościowych.

Strona rosyjska oświadczyła, że pracownica była prawidłowo zaszczepiona, a w jej organizmie nie wykryto mikroorganizmów związanych z jej pracą. W czwartek Rosja poinformowała o zakończeniu badań medycznych wszystkich osób kontaktowych i przekazaniu WHO pełnych informacji zgodnie z ustalonymi procedurami.

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