Всемирная организация здравоохранения заявила, что не установила причину пневмонии, от которой умерла сотрудница противочумного исследовательского центра в Иркутске, России, государстве-агрессоре. ВОЗ также сообщила, что ни одного случая чумы зарегистрировано не было.

Результаты проверок

Как сообщает Channel NewsAsia, российский государственный регулятор государства-агрессора проинформировал ВОЗ: анализы умершей сотрудницы и людей, контактировавших с ней, были отрицательными на опасные патогены, на которые их проверяли. Контактные лица не имели симптомов, а новых связанных случаев тяжелой пневмонии не выявили.

В ВОЗ отметили, что на основании полученной информации не видят доказательств дальнейшей передачи инфекции, связанной с этим случаем. В то же время ключевой неопределенностью остается отсутствие подтвержденного диагноза у умершей сотрудницы лаборатории.

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Проверки контактных лиц

Сотрудница заболела и умерла 2 октября при обстоятельствах, которые не раскрываются. После этого власти РФ изолировали около 200 человек, что вызвало обеспокоенность по поводу общественного здоровья в социальных сетях.

Российская сторона заявила, что сотрудница была надлежащим образом вакцинирована, а в ее организме не выявили микроорганизмов, связанных с ее работой. В четверг Россия сообщила о завершении медицинских проверок всех контактных лиц и передаче полной информации ВОЗ в соответствии с установленными процедурами.

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