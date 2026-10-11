W Izraelu Shahar Nevo, profesor matematyki Uniwersytetu Bar-Ilan, został oskarżony o przygotowanie zamachu terrorystycznego, wymuszenie z użyciem gróźb oraz utrudnianie wymiaru sprawiedliwości. Akt oskarżenia wniesiono do Sądu Okręgowego Centralnego w Lod, a prokuratura wnioskuje o pozostawienie oskarżonego w areszcie do zakończenia postępowania.

Wersja oskarżenia

Według Jerusalem Post prokuratura twierdzi, że Nevo przez ponad trzy lata przygotowywał atak z pobudek ideologicznych. Według oskarżenia plan zakładał jednoczesne przeprowadzenie kilku zamachów terrorystycznych i zabicie setek arabskich obywateli Izraela, w tym Beduinów, a także Arabów mieszkających we Wschodniej Jerozolimie i na Zachodnim Brzegu.

Zgodnie z aktem oskarżenia Nevo nazwał ten zamiar akronimem „Am Yaase Transfer”, co oznacza „Naród przeprowadzi transfer”. Prokuratura uważa, że plan miał zmusić ludzi do ucieczki i ich trwałej deportacji do Jordanii, Libanu i Strefy Gazy.

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Reakcja uniwersytetu

Uniwersytet Bar-Ilan oświadczył, że potępia i jest wstrząśnięty działaniami zarzucanymi wykładowcy. Uczelnia poinformowała o natychmiastowym zawieszeniu Nevo do zakończenia postępowania, a jego nazwisko usunięto ze strony kadry.

Nevo pracował na Uniwersytecie Bar-Ilan od 1999 roku, po obronie rozprawy doktorskiej. Specjalizował się w analizie zespolonej, teorii operatorów i macierzach funkcji wymiernych, opublikował dziesiątki prac naukowych oraz prowadził kursy z matematyki i rachunku infinitezymalnego.

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