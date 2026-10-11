В Израиле профессору математики Университета Бар-Илан Шахару Нево предъявили обвинения в подготовке теракта, вымогательстве с угрозами и воспрепятствовании правосудию. Обвинительное заключение подали в Центральный окружной суд в Лоде, а прокуратура просит оставить обвиняемого под стражей до завершения производства.

Версия обвинения

По данным Jerusalem Post, прокуратура утверждает, что Нево более трёх лет готовил нападение по идеологическим мотивам. По версии обвинения, план предусматривал одновременное совершение нескольких терактов и убийство сотен арабских граждан Израиля, в том числе бедуинов, а также арабов, проживающих в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу.

Согласно обвинительному заключению, Нево назвал замысел аббревиатурой «Ам Яасе Трансфер», что означает «Народ осуществит трансфер». Прокуратура считает, что план был направлен на то, чтобы заставить людей бежать и навсегда депортировать их в Иорданию, Ливан и Сектор Газа.

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Реакция университета

Университет Бар-Илан заявил, что осуждает действия, вменяемые преподавателю, и шокирован ими. Учебное заведение сообщило о немедленном отстранении Нево до завершения производства, а его имя убрали со страницы преподавателей.

Нево работал в Университете Бар-Илан с 1999 года после защиты докторской диссертации. Он специализировался на комплексном анализе, теории операторов и матрицах рациональных функций, опубликовал десятки научных работ и преподавал курсы по математике и инфинитезимальному исчислению.

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