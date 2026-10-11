Дональд Трамп объявил о крупной сделке по закупке российского дизельного топлива, которая, по оценкам СМИ, может принести экономическую выгоду России. Журналисты считают, что эта договоренность способна поддержать Владимира Путина, тогда как выгоды для американских потребителей остаются под вопросом.

Автор статьи, американский политический обозреватель Дэвид Фрум, назвал эту сделку «самым возмутительным и бездушным предательством» Украины со стороны Трампа. По его мнению, соглашение может обеспечить России значительные финансовые поступления, тогда как американские потребители не почувствуют обещанной выгоды.

Фрум предположил, что за решением Трампа стоит предвыборный расчет. Рейтинги американского президента стремительно падают, поэтому ему нужен громкий политический шаг, который можно представить избирателям как экономическое достижение.

В то же время США сами являются одним из крупнейших производителей и экспортеров дизельного топлива в мире. Американские нефтеперерабатывающие заводы ежедневно производят около 5,2 млн баррелей дизеля, тогда как внутреннее потребление составляет примерно 3,7 млн баррелей.

По мнению Фрума, закупка российского дизельного топлива не приведет к снижению цен на топливо для американских дальнобойщиков и фермеров, интересами которых Трамп обосновывает свои решения.

Однако за дизельной сделкой может стоять гораздо более серьезный расчет Кремля. Обозреватель предполагает, что Россия пытается заинтересовать окружение Трампа выгодными энергетическими сделками, чтобы добиться уступок от Вашингтона в войне против Украины. В частности, автор обратил внимание на сообщение The New York Times о возможной многомиллиардной сделке с нефтяными активами российского «Лукойла».

По его словам, такая сделка могла бы принести выгоду одному из спонсоров Трампа и бизнес-структурам, связанным с семьями его зятя Джареда Кушнера и специального представителя Стива Виткоффа.

В то же время Фрум обратил внимание на то, что энергетические активы, которые могут стать предметом выгодных сделок, будут терять свою ценность, если Украина продолжит наносить по ним удары. Именно поэтому Кремль может использовать перспективу прибыльных соглашений, чтобы заинтересовать окружение Трампа в прекращении украинских атак на российскую энергетику.

«Если вы заставите Украину капитулировать, мы обеспечим вам несметное богатство», — так обозреватель описал вероятный принцип, который, по его мнению, лежит в основе выгодных предложений Кремля представителям окружения Трампа.

Фрум считает, что Путин пытается использовать склонность американского президента к коррупции как стратегическое преимущество в войне против Украины.

Автор также напомнил слова бывшей спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая еще в 2019 году заявила, обращаясь к Трампу: «У вас все дороги ведут к Путину». По мнению Фрума, новая договоренность с Москвой лишь усиливает актуальность этого обвинения.

Источник: The Atlantic

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