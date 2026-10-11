Армия США рекомендует американским военным медицинским подразделениям изучить методы оказания помощи раненым, применяемые в Израиле. Как сообщает Jerusalem Post, рекомендация приведена в официальном отчёте армии США об уроках израильской военной медицины.

Снижение смертности среди раненых

По данным, которые Fox News приводит со ссылкой на Армию обороны Израиля, смертность среди военнослужащих, понёсших боевые потери, составляла около 15% во время Второй ливанской войны 2006 года. Во время войны «Железные мечи» этот показатель составил 7,1%.

Американский отчёт приводит близкие цифры: снижение смертности с 14,8% в 2006 году до 7,1% в 2024 году. В документе отмечается, что это произошло несмотря на существенный рост доли раненых с тяжёлыми травмами.

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Помощь в течение нескольких минут

Один из ключевых факторов, по оценке старшего специалиста по боевой медицине Армии обороны Израиля, — сокращение времени до оказания расширенной медицинской помощи. Во время войны 2006 года для этого требовалось от 15 до 20 минут, тогда как сейчас помощь могут оказать сразу или в течение четырёх минут.

Среди практик, которым предлагается уделить внимание, — размещение медиков ближе к боевым подразделениям, быстрая эвакуация раненых вертолётами и принятие медицинских решений непосредственно на поле боя. Израильские военные также расширили применение компонентов крови: с 2013 года больше внимания уделяется быстрой остановке кровотечений и введению плазмы на месте ранения.

В 78-страничном отчёте «Israeli Defense Force Medical Lessons Learned» авторы рекомендовали США изучить системы медицинской эвакуации Израиля, сбор медицинских данных, профилактическую медицину и возможности продолжать оказание помощи высокого уровня в условиях интенсивных боевых действий.

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