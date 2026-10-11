Armia USA zaleca amerykańskim wojskowym jednostkom medycznym studiowanie metod pomocy rannym stosowanych w Izraelu. Jak informuje Jerusalem Post, zalecenie zawarto w oficjalnym raporcie armii USA dotyczącym wniosków z izraelskiej medycyny wojskowej.

Spadek śmiertelności wśród rannych

Według danych, które Fox News przytacza, powołując się na Siły Obronne Izraela, śmiertelność wśród żołnierzy, którzy ponieśli straty bojowe, wynosiła około 15% podczas drugiej wojny libańskiej w 2006 roku. Podczas wojny „Żelazne Miecze” wskaźnik ten wyniósł 7,1%.

Amerykański raport podaje zbliżone dane: spadek śmiertelności z 14,8% w 2006 roku do 7,1% w 2024 roku. W dokumencie zaznaczono, że nastąpiło to mimo znacznego wzrostu odsetka rannych z ciężkimi obrażeniami.

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Pomoc w ciągu kilku minut

Jednym z kluczowych czynników, według oceny starszego specjalisty medycyny pola walki Sił Obronnych Izraela, jest skrócenie czasu do udzielenia rozszerzonej pomocy medycznej. Podczas wojny w 2006 roku zajmowało to od 15 do 20 minut, podczas gdy obecnie pomoc może zostać udzielona natychmiast lub w ciągu czterech minut.

Wśród praktyk, którym proponuje się poświęcić uwagę, są rozmieszczanie medyków bliżej jednostek bojowych, szybka ewakuacja rannych śmigłowcami oraz podejmowanie decyzji medycznych bezpośrednio na polu walki. Izraelskie wojsko rozszerzyło również wykorzystanie składników krwi: od 2013 roku większą uwagę poświęca się szybkiemu tamowaniu krwawień i podawaniu osocza w miejscu zranienia.

W 78-stronicowym raporcie „Israeli Defense Force Medical Lessons Learned” autorzy zalecili USA zbadanie izraelskich systemów ewakuacji medycznej, gromadzenia danych medycznych, medycyny profilaktycznej oraz możliwości dalszego zapewniania opieki na wysokim poziomie w warunkach intensywnych działań bojowych.

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