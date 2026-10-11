美国陆军建议美国军队医疗单位研究以色列采用的伤员救治方法。正如《耶路撒冷邮报》报道，这一建议被列入美国陆军关于以色列军事医学经验教训的官方报告。

伤员死亡率下降

根据福克斯新闻援引以色列国防军的数据，在2006年第二次黎巴嫩战争期间，遭受战斗伤亡的军人死亡率约为15%。在“铁剑”战争期间，这一指标为7.1%。

美国报告给出了相近的数据：死亡率从2006年的14.8%降至2024年的7.1%。文件指出，尽管重伤伤员的比例大幅上升，仍实现了这一变化。

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数分钟内提供救治

以色列国防军一名高级战场医疗专家评估认为，关键因素之一是缩短获得高级医疗救治所需的时间。在2006年战争期间，这需要15至20分钟，而如今可立即或在四分钟内提供救治。

建议关注的做法包括将医护人员部署在更靠近作战单位的位置、用直升机快速后送伤员，以及直接在战场上作出医疗决定。以色列军方还扩大了血液成分的使用：自2013年以来，更加重视快速止血和在受伤地点输注血浆。

在长达78页的《Israeli Defense Force Medical Lessons Learned》报告中，作者建议美国研究以色列的医疗后送系统、医疗数据收集、预防医学，以及在激烈战斗条件下持续提供高水平救治的能力。

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