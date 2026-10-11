Армія США рекомендує вивчити досвід ізраїльської військової медицини — Jerusalem Post

Армія США рекомендує американським військовим медичним підрозділам вивчити методи допомоги пораненим, які застосовують в Ізраїлі. Як повідомляє Jerusalem Post, рекомендацію наведено в офіційному звіті американської армії про уроки ізраїльської військової медицини.

Зниження смертності серед поранених

За даними, які Fox News наводить із посиланням на Армію оборони Ізраїлю, смертність серед військовослужбовців, які зазнали бойових втрат, становила близько 15% під час Другої ліванської війни 2006 року. Під час війни «Залізні мечі» цей показник становив 7,1%.

Американський звіт наводить близькі цифри: зниження смертності з 14,8% у 2006 році до 7,1% у 2024 році. У документі зазначено, що це сталося попри суттєве зростання частки поранених із тяжкими травмами.

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Допомога впродовж кількох хвилин

Один із ключових чинників, за оцінкою старшого фахівця з бойової медицини Армії оборони Ізраїлю, — скорочення часу до надання розширеної медичної допомоги. Під час війни 2006 року для цього потрібно було від 15 до 20 хвилин, тоді як нині допомогу можуть надати одразу або впродовж чотирьох хвилин.

Серед практик, яким пропонується приділити увагу, — розміщення медиків ближче до бойових підрозділів, швидка евакуація поранених гелікоптерами та ухвалення медичних рішень безпосередньо на полі бою. Ізраїльські військові також розширили застосування компонентів крові: з 2013 року більше уваги приділяють швидкій зупинці кровотеч і введенню плазми на місці поранення.

У 78-сторінковому звіті «Israeli Defense Force Medical Lessons Learned» автори рекомендували США вивчити системи медичної евакуації Ізраїлю, збір медичних даних, профілактичну медицину та можливості продовжувати надання допомоги високого рівня в умовах інтенсивних бойових дій.

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