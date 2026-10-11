Google совместно с индийской Adani Group строит возле Вишакхапатнама, портового города на востоке Индии, хаб дата-центров для искусственного интеллекта стоимостью $15 млрд. Проект мощностью один гигаватт должен стать крупнейшим для компании за пределами США, сообщает CBC.

Инвестиции рассчитаны на пять лет и охватывают более 600 акров земли на трёх площадках в штате Андхра-Прадеш. На крупнейшем участке в деревне Тарлувада техника расчищает более 260 акров. Часть объектов планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Google также прокладывает три подводных кабеля связи возле побережья Вишакхапатнама.

Земля и обещания рабочих мест

Фермер Бали Нарасингха Рао рассказал, что продал один акр своей земли за 17 лакхов рупий, или примерно $25 тысяч. По его словам, участок был его средством к существованию. Другие жители Тарлувады также выражают сомнения в том, что дата-центр обеспечит сообществу значительное количество рабочих мест.

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Власти штата предоставили Google скидки на землю и льготные тарифы на воду и электроэнергию на десять лет. По оценке правительства, проект может создать до 150 тысяч косвенных рабочих мест в смежных технологических отраслях и обеспечивать 4 тысячи рабочих мест ежегодно во время строительства. В то же время противники инициативы отмечают, что для работы дата-центров потребуются лишь сотни постоянных сотрудников, значительная часть которых будет обслуживать объекты.

Опасения по поводу воды

Активисты кампании Stop Dirty Data Centres утверждают, что согласование проекта ускорили, а его издержки для местных сообществ перевешивают потенциальные выгоды. Они также критикуют государственные субсидии для крупных технологических компаний. Судебный иск в августе не смог остановить работы над хабом.

Жители Вишакхапатнама опасаются дополнительной нагрузки на водные ресурсы после слабого муссона и засухи, из-за которых уровень воды в местном водохранилище снизился, а запасы грунтовых вод сокращаются. Правительство штата заявило, что воду для дата-центров не будут отбирать у жилого сектора. В Google сообщили, что применят систему воздушного охлаждения, поэтому потребление воды будет в основном ограничено санитарными помещениями и кухнями.

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