Google wspólnie z indyjską Adani Group buduje w pobliżu Visakhapatnamu, portowego miasta we wschodnich Indiach, hub centrów danych dla sztucznej inteligencji o wartości 15 mld dolarów. Projekt o mocy jednego gigawata ma stać się największym przedsięwzięciem firmy poza USA, informuje CBC.

Inwestycja jest zaplanowana na pięć lat i obejmuje ponad 600 akrów ziemi na trzech lokalizacjach w stanie Andhra Pradesh. Na największej działce, w wiosce Tarluvada, maszyny oczyszczają ponad 260 akrów. Część obiektów ma zostać oddana do użytku w 2028 roku. Google układa również trzy podmorskie kable komunikacyjne w pobliżu wybrzeża Visakhapatnamu.

Ziemia i obietnice miejsc pracy

Rolnik Bali Narasingha Rao powiedział, że sprzedał jeden akr swojej ziemi za 17 lakhów rupii, czyli około 25 tys. dolarów. Jak zaznaczył, działka była jego źródłem utrzymania. Inni mieszkańcy Tarluvady również wyrażają wątpliwości, czy centrum danych zapewni społeczności znaczną liczbę miejsc pracy.

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Władze stanowe przyznały Google zniżki na ziemię oraz preferencyjne stawki za wodę i energię elektryczną na dziesięć lat. Według szacunków rządu projekt może stworzyć do 150 tys. pośrednich miejsc pracy w powiązanych sektorach technologicznych oraz zapewniać 4 tys. miejsc pracy rocznie podczas budowy. Jednocześnie przeciwnicy inicjatywy wskazują, że do obsługi centrów danych potrzebne będą jedynie setki stałych pracowników, z których znaczna część będzie zajmować się utrzymaniem obiektów.

Obawy dotyczące wody

Aktywiści kampanii Stop Dirty Data Centres twierdzą, że zatwierdzenie projektu przyspieszono, a jego koszty dla lokalnych społeczności przeważają nad potencjalnymi korzyściami. Krytykują także państwowe subsydia dla dużych firm technologicznych. Pozew sądowy złożony w sierpniu nie zdołał wstrzymać prac nad hubem.

Mieszkańcy Visakhapatnamu obawiają się dodatkowego obciążenia zasobów wodnych po słabym monsunie i suszy, które spowodowały spadek poziomu wody w lokalnym zbiorniku oraz kurczenie się zasobów wód gruntowych. Rząd stanowy oświadczył, że woda dla centrów danych nie będzie odbierana sektorowi mieszkaniowemu. Google poinformowało, że zastosuje system chłodzenia powietrzem, dlatego zużycie wody będzie ograniczać się głównie do pomieszczeń sanitarnych i kuchni.

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