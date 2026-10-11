Google з Adani будує в Індії ШІ-хаб за $15 млрд попри спротив селян — CBC

Google спільно з індійською Adani Group будує поблизу Вішакхапатнама, портового міста на сході Індії, хаб дата-центрів для штучного інтелекту вартістю $15 млрд. Проєкт потужністю один гігават має стати найбільшим для компанії за межами США, повідомляє CBC.

Інвестиції розраховані на п'ять років і охоплюють понад 600 акрів землі на трьох майданчиках у штаті Андхра-Прадеш. На найбільшій ділянці в селі Тарлувада техніка розчищає понад 260 акрів. Частину об'єктів планують ввести в експлуатацію у 2028 році. Google також прокладає три підводні кабелі зв'язку біля узбережжя Вішакхапатнама.

Земля та обіцянки робочих місць

Фермер Балі Нарасінґха Рао розповів, що продав один акр своєї землі за 17 лакхів рупій — приблизно $25 тисяч. За його словами, ділянка була його засобом до існування. Інші жителі Тарлувади також висловлюють сумніви, що дата-центр забезпечить для громади значну кількість робочих місць.

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Влада штату надала Google знижки на землю та пільги на тарифи на воду й електроенергію на десять років. За оцінкою уряду, проєкт може створити до 150 тисяч непрямих робочих місць у суміжних технологічних галузях і забезпечувати 4 тисячі робочих місць щороку під час будівництва. Водночас противники ініціативи зазначають, що для роботи дата-центрів знадобляться лише сотні постійних працівників, значна частина яких обслуговуватиме об'єкти.

Побоювання щодо води

Активісти кампанії Stop Dirty Data Centres стверджують, що погодження проєкту прискорили, а його витрати для місцевих громад переважають потенційні вигоди. Вони також критикують державні субсидії для великих технологічних компаній. Судовий позов у серпні не зміг зупинити роботи над хабом.

Жителі Вішакхапатнама побоюються додаткового навантаження на водні ресурси після слабкого мусону та посухи, через які рівень води у місцевому водосховищі знизився, а запаси ґрунтових вод скорочуються. Уряд штату заявив, що воду для дата-центрів не відбиратимуть у житлового сектору. У Google повідомили, що застосують систему повітряного охолодження, тому споживання води переважно обмежуватиметься санітарними приміщеннями та кухнями.

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