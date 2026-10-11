Ураган Ісаяс залишив без світла майже 396 тисяч споживачів — The Guardian

У США майже 396 тисяч споживачів у Флоридському виступі та південній Алабамі залишалися без електроенергії станом на ранок неділі після урагану Ісаяс. Залишки циклону рухалися на північ, а в центральних Аппалачах і Середньоатлантичному регіоні прогнозували помірні та сильні опади, повідомляє The Guardian.

Загиблі та пошкодження

Щонайменше чотири смерті пов’язали зі штормом. У Флориді та Алабамі двоє людей загинули внаслідок падіння дерев на житлові будинки. В окрузі Ескамбія у Флориді жінка загинула, коли дерево впало на її дім. Там само чоловік помер від отруєння чадним газом через генератор, який працював у гаражі. Четверо членів його родини віком від 4 до 72 років отримали медичну допомогу; очікувалося, що вони виживуть.

В Алабамі одна людина загинула після падіння дерева на будинок у Бірмінгемі. Ще одну смерть у штаті пов’язали з ДТП за участю поваленого дерева в окрузі Барбур. У Мобілі влада повідомила про численні повалені дерева та лінії електропередач.

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Ризик раптових повеней

Ісаяс вийшов на узбережжя поблизу Дестіна у Флориді в п’ятницю як ураган другої категорії. Ураганний вітер у районі Флоридського виступу зірвав дах готелю в Пенсаколі, зруйнував човновий ангар у Дестіні та відірвав частину фасаду висотної будівлі в Панама-Сіті-Біч. Мер Пенсаколи також повідомив, що місцевий аеропорт зазнав пошкоджень.

Національна метеорологічна служба США попередила, що сильні дощі можуть спричинити локальні раптові повені та сильні пориви вітру, особливо поблизу південних Аппалачів. У Джорджії та штатах Кароліна також очікували опади, здатні викликати раптові повені. Вздовж узбережжя Мексиканської затоки та південно-східного Атлантичного узбережжя зберігалася небезпека високих хвиль і зворотних течій.

Президент США Дональд Трамп схвалив режим надзвичайної ситуації для Джорджії, а раніше — для Флориди та Алабами, що дозволяє надати федеральну допомогу. Міністерство енергетики США також дозволило екстрений обмін нафтою зі стратегічного резерву через перебої з постачанням, спричинені штормом.

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