Huragan Isaias pozbawił prądu prawie 396 tys. odbiorców — The Guardian

Prawie 396 tys. odbiorców na Florydzkim Przesmyku i w południowej Alabamie pozostawało bez energii elektrycznej w niedzielę rano po huraganie Isaias. Pozostałości cyklonu przemieszczały się na północ, a w środkowych Appalachach i regionie środkowoatlantyckim prognozowano umiarkowane i silne opady, informuje The Guardian.

Ofiary śmiertelne i szkody

Ze sztormem powiązano co najmniej cztery zgony. Na Florydzie i w Alabamie dwie osoby zginęły w wyniku upadku drzew na budynki mieszkalne. W hrabstwie Escambia na Florydzie kobieta zginęła, gdy drzewo spadło na jej dom. W tym samym miejscu mężczyzna zmarł w wyniku zatrucia tlenkiem węgla z powodu generatora działającego w garażu. Czterech członków jego rodziny w wieku od 4 do 72 lat otrzymało pomoc medyczną; oczekiwano, że przeżyją.

W Alabamie jedna osoba zginęła po upadku drzewa na dom w Birmingham. Kolejny zgon w stanie powiązano z wypadkiem drogowym z udziałem powalonego drzewa w hrabstwie Barbour. W Mobile władze poinformowały o licznych powalonych drzewach i liniach energetycznych.

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Ryzyko gwałtownych powodzi

Isaias dotarł do lądu w pobliżu Destin na Florydzie w piątek jako huragan kategorii 2. Huraganowy wiatr w rejonie Florydzkiego Przesmyku zerwał dach hotelu w Pensacoli, zniszczył hangar dla łodzi w Destin i oderwał część fasady wieżowca w Panama City Beach. Burmistrz Pensacoli poinformował również, że miejscowe lotnisko doznało uszkodzeń.

Amerykańska Narodowa Służba Meteorologiczna ostrzegła, że ulewne deszcze mogą spowodować lokalne gwałtowne powodzie i silne porywy wiatru, zwłaszcza w pobliżu południowych Appalachów. W Georgii i stanach Karolina również spodziewano się opadów mogących wywołać gwałtowne powodzie. Wzdłuż wybrzeża Zatoki Meksykańskiej i południowo-wschodniego wybrzeża Atlantyku utrzymywało się zagrożenie wysokimi falami i prądami wstecznymi.

Prezydent USA Donald Trump zatwierdził stan wyjątkowy dla Georgii, a wcześniej dla Florydy i Alabamy, co umożliwia udzielenie pomocy federalnej. Departament Energii USA zezwolił również na awaryjną wymianę ropy ze strategicznej rezerwy z powodu zakłóceń dostaw spowodowanych przez sztorm.

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