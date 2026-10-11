飓风“伊萨亚斯”致近39.6万用户断电——《卫报》

据《卫报》报道，飓风“伊萨亚斯”过后，截至周日上午，佛罗里达狭长地带和阿拉巴马州南部近39.6万用户仍处于断电状态。气旋残余正向北移动，预计阿巴拉契亚中部和大西洋中部地区将出现中等至强降水。

死亡与损失

至少四起死亡与这场风暴有关。在佛罗里达州和阿拉巴马州，两人因树木倒在住宅上而死亡。在佛罗里达州埃斯坎比亚县，一名女子因树木倒在其房屋上死亡。同一地区，一名男子因车库内运行的发电机导致一氧化碳中毒死亡。他的四名家人，年龄介于4岁至72岁，接受了医疗救助；预计他们将存活。

在阿拉巴马州，一人在伯明翰一棵树倒在房屋上后死亡。该州另一起死亡与巴伯县涉及倒树的交通事故有关。在莫比尔，当局报告称有大量树木和电力线路倒塌。

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突发洪水风险

“伊萨亚斯”周五以二级飓风强度在佛罗里达州德斯廷附近登陆。佛罗里达狭长地带的飓风级强风掀掉了彭萨科拉一家酒店的屋顶，摧毁了德斯廷的一座船库，并撕掉了巴拿马城海滩一栋高层建筑的部分外立面。彭萨科拉市长还表示，当地机场受损。

美国国家气象局警告称，强降雨可能引发局地突发洪水和强阵风，尤其是在南阿巴拉契亚附近。佐治亚州和卡罗来纳两州也预计出现可能引发突发洪水的降雨。墨西哥湾沿岸和大西洋东南沿岸持续面临巨浪和离岸流的危险。

美国总统唐纳德·特朗普批准佐治亚州进入紧急状态，此前也批准了佛罗里达州和阿拉巴马州进入紧急状态，从而可以提供联邦援助。美国能源部还因风暴导致的供应中断，批准从战略储备中紧急交换石油。

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