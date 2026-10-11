Ураган Исайяс оставил без света почти 396 тысяч потребителей — The Guardian

Почти 396 тысяч потребителей во Флоридском выступе и южной Алабаме оставались без электроэнергии по состоянию на утро воскресенья после урагана Исайяс. Остатки циклона двигались на север, а в центральных Аппалачах и Среднеатлантическом регионе прогнозировали умеренные и сильные осадки, сообщает The Guardian.

Погибшие и повреждения

Со штормом связали как минимум четыре смерти. Во Флориде и Алабаме два человека погибли в результате падения деревьев на жилые дома. В округе Эскамбия во Флориде женщина погибла, когда дерево упало на ее дом. Там же мужчина умер от отравления угарным газом из-за генератора, работавшего в гараже. Четверым членам его семьи в возрасте от 4 до 72 лет оказали медицинскую помощь; ожидалось, что они выживут.

В Алабаме один человек погиб после падения дерева на дом в Бирмингеме. Еще одну смерть в штате связали с ДТП с участием поваленного дерева в округе Барбур. В Мобиле власти сообщили о многочисленных поваленных деревьях и линиях электропередачи.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Риск внезапных наводнений

Исайяс вышел на побережье возле Дестина во Флориде в пятницу как ураган второй категории. Ураганный ветер в районе Флоридского выступа сорвал крышу гостиницы в Пенсаколе, разрушил ангар для лодок в Дестине и оторвал часть фасада высотного здания в Панама-Сити-Бич. Мэр Пенсаколы также сообщил, что местный аэропорт получил повреждения.

Национальная метеорологическая служба США предупредила, что сильные дожди могут вызвать локальные внезапные наводнения и сильные порывы ветра, особенно вблизи южных Аппалачей. В Джорджии и штатах Каролина также ожидались осадки, способные вызвать внезапные наводнения. Вдоль побережья Мексиканского залива и юго-восточного Атлантического побережья сохранялась опасность высоких волн и обратных течений.

Президент США Дональд Трамп одобрил режим чрезвычайной ситуации для Джорджии, а ранее — для Флориды и Алабамы, что позволяет предоставить федеральную помощь. Министерство энергетики США также разрешило экстренный обмен нефтью из стратегического резерва из-за перебоев с поставками, вызванных штормом.

Читай нас в