谷歌正与印度阿达尼集团在印度东部港口城市维沙卡帕特南附近建设一座价值150亿美元的人工智能数据中心枢纽。该项目容量为1吉瓦，预计将成为该公司在美国以外最大的项目，CBC报道。

这项投资计划在五年内完成，涉及安得拉邦三个地点超过600英亩的土地。在最大的地块——塔尔卢瓦达村，机械设备正在清理超过260英亩的土地。部分设施计划于2028年投入使用。谷歌还在维沙卡帕特南海岸附近铺设三条海底通信电缆。

土地与就业承诺

农民巴利·纳拉辛哈·拉奥表示，他以170万卢比、约合2.5万美元的价格出售了自己的一英亩土地。据他所说，这块土地是他的生计来源。塔尔卢瓦达的其他居民也对数据中心能否为社区提供大量就业岗位表示怀疑。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

邦政府向谷歌提供土地折扣，并给予为期十年的水电费优惠。政府估计，该项目可在相关技术领域创造多达15万个间接就业岗位，并在建设期间每年提供4000个工作岗位。与此同时，该倡议的反对者指出，数据中心运行只需要数百名长期员工，其中相当一部分将负责设施维护。

对水资源的担忧

“停止肮脏数据中心”运动的活动人士称，该项目的审批被加快，其给当地社区带来的代价超过潜在收益。他们还批评国家对大型科技公司的补贴。8月的一项诉讼未能阻止该枢纽的建设工作。

维沙卡帕特南居民担心，在季风疲弱和干旱导致当地水库水位下降、地下水储量减少后，水资源将面临额外压力。邦政府表示，数据中心用水不会从居民部门调配。谷歌表示将采用空气冷却系统，因此用水将主要限于卫生设施和厨房。

关注我们在