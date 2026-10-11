Експерти повідомили про ранній початок сезону грипу в Англії — The Guardian

В Англії сезон грипу почався раніше, ніж зазвичай: активність вірусу у вересні була вищою, ніж за той самий період кожного з чотирьох попередніх зимових сезонів. Про це з посиланням на дані Агентства з охорони здоров’я Великої Британії (UKHSA) повідомляє The Guardian.

У UKHSA зазначили, що загальний рівень поширення грипу поки низький, однак кілька показників свідчать про його зростання. Зокрема, збільшується частка позитивних тестів і кількість звернень до лікарів із грипоподібними симптомами. Кількість звернень до відділень невідкладної допомоги з такими симптомами перевищує сезонно очікуваний рівень. Тенденцію до зростання фіксують із серпня.

Вакцинація для груп ризику

Директор Oxford Vaccine Group Ендрю Поллард закликав людей, які мають підвищений ризик через вік або супутні захворювання, вакцинуватися якомога швидше — до піку передавання вірусу. Він наголосив, що безкоштовні щеплення доступні дітям і представникам груп підвищеного ризику.

За його словами, люди, які не мають права на безкоштовну вакцинацію через Національну службу охорони здоров’я, можуть отримати щеплення на роботі або зробити його приватно. У матеріалі зазначається, що приватна вакцинація в більшості аптек коштує близько 20 фунтів стерлінгів, а деякі продавці пропонують її менш ніж за 10 фунтів у межах програм лояльності.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Штами грипу

Дані UKHSA свідчать, що зростання захворюваності відбувається передусім серед молодих людей віком від 18 до 24 років. В Англії циркулюють два підтипи грипу A — H1N1 і H3N2. Професорка інфекційних хвороб Університету Глазго Антонія Хо зазначила, що вакцина проти грипу охоплює обидва ці підтипи, а також грип B.

UKHSA повідомило, що підтип H1N1, імовірно, дещо змінився порівняно зі штамом, використаним для виробництва цьогорічної вакцини. Водночас Хо вважає, що поки зарано оцінювати, чи вплине це на її ефективність. Вона також порадила людям із грипоподібними симптомами залишатися вдома, дотримуватися гігієни рук і уникати контактів з іншими.

За оцінкою UKHSA, вакцинаційна програма в Англії минулої зими запобігла приблизно 100 тисячам госпіталізацій і 7 тисячам смертей. Поллард зазначив, що ранній початок сезону не обов’язково означає його тяжчий перебіг. Хо додала, що раннє зростання кількості випадків може вказувати на довший період передавання вірусу в громадах і більшу сукупну кількість випадків, але саме по собі не визначає тяжкість сезону.

Читай нас у