В Англии сезон гриппа начался раньше, чем обычно: активность вируса в сентябре была выше, чем за тот же период каждого из четырёх предыдущих зимних сезонов. Об этом со ссылкой на данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) сообщает The Guardian.

В UKHSA отметили, что общий уровень распространения гриппа пока остаётся низким, однако несколько показателей свидетельствуют о его росте. В частности, увеличиваются доля положительных тестов и число обращений к врачам с гриппоподобными симптомами. Число обращений в отделения неотложной помощи с такими симптомами превышает сезонно ожидаемый уровень. Тенденция к росту фиксируется с августа.

Вакцинация для групп риска

Директор Oxford Vaccine Group Эндрю Поллард призвал людей, имеющих повышенный риск из-за возраста или сопутствующих заболеваний, вакцинироваться как можно скорее — до пика передачи вируса. Он подчеркнул, что бесплатные прививки доступны детям и представителям групп повышенного риска.

По его словам, люди, не имеющие права на бесплатную вакцинацию через Национальную службу здравоохранения, могут привиться на работе или сделать это частным образом. В материале отмечается, что частная вакцинация в большинстве аптек стоит около 20 фунтов стерлингов, а некоторые продавцы предлагают её менее чем за 10 фунтов в рамках программ лояльности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Штаммы гриппа

Данные UKHSA свидетельствуют, что рост заболеваемости происходит прежде всего среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. В Англии циркулируют два подтипа гриппа A — H1N1 и H3N2. Профессор инфекционных заболеваний Университета Глазго Антония Хо отметила, что вакцина против гриппа охватывает оба этих подтипа, а также грипп B.

UKHSA сообщило, что подтип H1N1, вероятно, несколько изменился по сравнению со штаммом, использованным для производства вакцины этого года. При этом Хо считает, что пока слишком рано оценивать, повлияет ли это на её эффективность. Она также посоветовала людям с гриппоподобными симптомами оставаться дома, соблюдать гигиену рук и избегать контактов с другими.

По оценке UKHSA, программа вакцинации в Англии прошлой зимой предотвратила примерно 100 тысяч госпитализаций и 7 тысяч смертей. Поллард отметил, что раннее начало сезона не обязательно означает его более тяжёлое течение. Хо добавила, что ранний рост числа случаев может указывать на более длительный период передачи вируса в сообществах и большее совокупное число случаев, но сам по себе не определяет тяжесть сезона.

Читай нас в