W Anglii sezon grypowy rozpoczął się wcześniej niż zwykle: aktywność wirusa we wrześniu była wyższa niż w tym samym okresie każdego z czterech poprzednich sezonów zimowych. Jak informuje The Guardian, powołując się na dane Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA).

UKHSA zaznaczyła, że ogólny poziom rozprzestrzeniania się grypy pozostaje na razie niski, jednak kilka wskaźników wskazuje na jego wzrost. W szczególności rośnie odsetek pozytywnych testów oraz liczba osób zgłaszających się do lekarzy z objawami grypopodobnymi. Liczba zgłoszeń na oddziały ratunkowe z takimi objawami przekracza poziom oczekiwany sezonowo. Tendencję wzrostową odnotowuje się od sierpnia.

Szczepienia dla grup ryzyka

Dyrektor Oxford Vaccine Group Andrew Pollard wezwał osoby, które są bardziej zagrożone ze względu na wiek lub choroby współistniejące, aby zaszczepiły się jak najszybciej — przed szczytem transmisji wirusa. Podkreślił, że bezpłatne szczepienia są dostępne dla dzieci i przedstawicieli grup podwyższonego ryzyka.

Jak powiedział, osoby, które nie kwalifikują się do bezpłatnego szczepienia za pośrednictwem Narodowej Służby Zdrowia, mogą zaszczepić się w pracy lub prywatnie. W materiale zaznaczono, że prywatne szczepienie w większości aptek kosztuje około 20 funtów, a niektórzy sprzedawcy oferują je za mniej niż 10 funtów w ramach programów lojalnościowych.

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Szczepy grypy

Dane UKHSA wskazują, że wzrost zachorowań występuje przede wszystkim wśród młodych ludzi w wieku od 18 do 24 lat. W Anglii krążą dwa podtypy grypy A — H1N1 i H3N2. Profesor chorób zakaźnych Uniwersytetu w Glasgow Antonia Ho zaznaczyła, że szczepionka przeciw grypie obejmuje oba te podtypy, a także grypę B.

UKHSA poinformowała, że podtyp H1N1 prawdopodobnie nieco się zmienił w porównaniu ze szczepem wykorzystanym do produkcji tegorocznej szczepionki. Ho uważa jednak, że jest jeszcze za wcześnie, by ocenić, czy wpłynie to na jej skuteczność. Doradziła również osobom z objawami grypopodobnymi, aby pozostały w domu, przestrzegały higieny rąk i unikały kontaktów z innymi.

Według szacunków UKHSA program szczepień w Anglii zeszłej zimy zapobiegł około 100 tys. hospitalizacji i 7 tys. zgonów. Pollard zaznaczył, że wczesny początek sezonu nie musi oznaczać jego cięższego przebiegu. Ho dodała, że wczesny wzrost liczby przypadków może wskazywać na dłuższy okres transmisji wirusa w społecznościach i większą łączną liczbę przypadków, ale sam w sobie nie przesądza o ciężkości sezonu.

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