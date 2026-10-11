专家称英格兰流感季提前开始——《卫报》

英格兰的流感季比往常更早开始：9月的病毒活动水平高于此前四个冬季流感季中每一个同期的水平。据英国卫生安全局（UKHSA）数据，《卫报》报道。

英国卫生安全局指出，目前流感传播的总体水平仍然较低，但多项指标显示其正在上升。尤其是，阳性检测比例以及因流感样症状就医的人数正在增加。因这类症状前往急诊科的人数超过了季节性预期水平。自8月以来，这一上升趋势一直被记录到。

高风险群体接种疫苗

牛津疫苗小组主任安德鲁·波拉德呼吁因年龄或基础疾病而面临较高风险的人尽快接种疫苗——在病毒传播达到高峰之前。他强调，儿童和高风险群体成员可以免费接种疫苗。

他说，没有资格通过国民保健服务获得免费疫苗的人，可以在工作场所接种或自费接种。报道称，大多数药店的自费接种费用约为20英镑，一些零售商通过忠诚度计划提供低于10英镑的接种服务。

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流感毒株

英国卫生安全局的数据表明，发病率上升主要发生在18至24岁的年轻人中。英格兰目前流行两种甲型流感亚型——H1N1和H3N2。格拉斯哥大学传染病学教授安东尼娅·霍指出，流感疫苗覆盖这两种亚型以及乙型流感。

英国卫生安全局表示，与用于生产今年疫苗的毒株相比，H1N1亚型可能已经发生了一些变化。不过，霍认为，现在评估这是否会影响疫苗效力还为时过早。她还建议出现流感样症状的人留在家中、保持手部卫生并避免与他人接触。

英国卫生安全局估计，英格兰去冬的疫苗接种计划避免了约10万例住院和7000例死亡。波拉德指出，流感季提前开始并不一定意味着其病情会更严重。霍补充说，病例的早期增长可能意味着病毒在社区传播的时间更长、病例总数更多，但这本身并不能决定流感季的严重程度。

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