В Ізраїлі професора математики Нево обвинувачують у підготовці теракту — Jerusalem Post

В Ізраїлі професорові математики Університету Бар-Ілан Шахару Нево висунули обвинувачення у підготовці теракту, вимаганні з погрозами та перешкоджанні правосуддю. Обвинувальний акт подали до Центрального окружного суду в Лоді, а прокуратура просить тримати обвинуваченого під вартою до завершення провадження.

Версія обвинувачення

За даними Jerusalem Post, прокуратура стверджує, що Нево понад три роки готував напад з ідеологічних мотивів. За версією обвинувачення, план передбачав одночасне здійснення кількох терактів і вбивство сотень арабських громадян Ізраїлю, зокрема бедуїнів, а також арабів, які проживають у Східному Єрусалимі та на Західному березі.

Згідно з обвинувальним актом, Нево назвав задум абревіатурою «Ам Яасе Трансфер», що означає «Народ здійснить трансфер». Прокуратура вважає, що план мав змусити людей втекти та бути назавжди депортованими до Йорданії, Лівану й Сектору Гази.

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Реакція університету

Університет Бар-Ілан заявив, що засуджує та шокований діями, які закидають викладачеві. Заклад повідомив про негайне відсторонення Нево до завершення провадження, а його ім'я прибрали зі сторінки викладачів.

Нево працював в Університеті Бар-Ілан із 1999 року після захисту докторської дисертації. Він спеціалізувався на комплексному аналізі, теорії операторів і матрицях раціональних функцій, опублікував десятки наукових робіт і викладав курси з математики та інфінітезимального числення.

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