В центральном Непале наводнение на реке Будхи-Гандаки в округе Горкха смыло около 12 домов и несколько подвесных мостов, а также повредило часть гидроэнергетического проекта. Поток воды унес часть строительного оборудования, сообщает BBC News.

Эвакуация и пропавшие без вести

Непальская армия подтвердила спасение примерно 50 человек вдоль берегов реки. О жертвах наводнения пока не сообщалось, однако пять человек считаются пропавшими без вести.

Наводнение произошло в воскресенье, когда общины готовились отмечать первый день Дашаина — одного из главных праздников в Непале. Семьи были вынуждены покинуть свои дома и искать безопасное убежище и доступ к необходимым вещам.

Уровень воды резко поднялся

По данным чиновников, уровень воды в одной из точек за несколько часов поднялся с двух до почти 8,5 метра. Метеоролог Бинод Параджули, работающий с правительством Непала, заявил, что гидрологическую станцию смыло потоком, поэтому данные с этой локации больше не поступают.

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Причина нового наводнения пока не установлена. Некоторые эксперты предполагают, что оползень мог временно перекрыть реку или один из ее притоков, после чего вода прорвала естественную преграду. Другие ссылаются на сообщения местных жителей выше по течению о возможном обрушении ледника.

Эксперты отметили, что этот селевой поток был значительно меньше и двигался медленнее, чем разрушительные внезапные наводнения в августе. Непал все еще восстанавливается после катастрофических наводнений, которые два месяца назад затронули населенные пункты на границе с Тибетом: тогда погибли более 1 400 человек, еще тысячи пропали без вести.

Организация Save the Children сообщила о мобилизации экстренной команды для реагирования на новое наводнение в Горкхе.

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