W środkowym Nepalu powódź na rzece Budhi Gandaki w dystrykcie Gorkha zmyła około 12 domów i kilka mostów wiszących, a także uszkodziła część projektu hydroenergetycznego. Prąd wody porwał część sprzętu budowlanego, informuje BBC News.

Ewakuacja i osoby zaginione

Armia nepalska potwierdziła uratowanie około 50 osób wzdłuż brzegów rzeki. Dotychczas nie zgłoszono ofiar powodzi, jednak pięć osób uznaje się za zaginione.

Powódź nastąpiła w niedzielę, gdy społeczności przygotowywały się do obchodów pierwszego dnia Dashainu, jednego z głównych świąt w Nepalu. Rodziny były zmuszone opuścić domy i szukać bezpiecznego schronienia oraz dostępu do niezbędnych rzeczy.

Poziom wody gwałtownie wzrósł

Według urzędników poziom wody w jednym z punktów wzrósł w ciągu kilku godzin z dwóch do niemal 8,5 metra. Meteorolog Binod Parajuli, który pracuje z rządem Nepalu, oświadczył, że stacja hydrologiczna została zmyta przez nurt, dlatego dane z tej lokalizacji nie są już przekazywane.

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Przyczyna nowej powodzi nie została jeszcze ustalona. Niektórzy eksperci przypuszczają, że osuwisko mogło tymczasowo zablokować rzekę lub jeden z jej dopływów, po czym woda przerwała naturalną zaporę. Inni powołują się na relacje mieszkańców terenów położonych wyżej w górę rzeki o możliwym zawaleniu lodowca.

Eksperci zauważyli, że ten spływ błotny był znacznie mniejszy i przemieszczał się wolniej niż niszczycielskie gwałtowne powodzie w sierpniu. Nepal wciąż odbudowuje się po katastrofalnych powodziach, które dwa miesiące temu dotknęły miejscowości graniczące z Tybetem: wówczas zginęło ponad 1 400 osób, a kolejne tysiące uznano za zaginione.

Organizacja Save the Children poinformowała o zmobilizowaniu zespołu ratunkowego do reakcji na nową powódź w Gorkha.

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