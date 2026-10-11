尼泊尔中部廓尔喀县布迪甘达基河发生洪水，冲走约12座房屋和数座吊桥，并损坏了一项水电项目的部分设施。水流还冲走了部分建筑设备，据BBC News报道。

疏散与失踪人员

尼泊尔军方确认，已在河岸沿线救出约50人。目前尚未报告洪水造成的人员伤亡，但有5人被视为失踪。

洪水发生在周日，当时各社区正准备庆祝达赛节的第一天。达赛节是尼泊尔最重要的节日之一。多个家庭被迫离开家园，寻找安全住所和获取必需品的途径。

水位急剧上涨

官员表示，某一测点的水位在数小时内从2米上涨至接近8.5米。为尼泊尔政府工作的气象学家比诺德·帕拉朱利表示，水文站已被洪流冲毁，因此不再接收该地点的数据。

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此次新洪水的原因尚未确定。一些专家推测，山体滑坡可能暂时堵塞了河流或其一条支流，随后洪水冲破了这道天然屏障。另一些人则援引上游当地居民的报告称，可能发生了冰川崩塌。

专家指出，这次泥石流规模远小于8月发生的破坏性山洪，移动速度也更慢。尼泊尔仍在从两个月前袭击与西藏接壤定居点的灾难性洪水中恢复：当时超过1400人死亡，还有数千人失踪。

救助儿童会表示，已调动一支紧急团队，应对廓尔喀地区的新洪水。

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