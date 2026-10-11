Саудовская Аравия в воскресенье, 11 октября, продлила закрытие международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде и перевела школы столицы на онлайн-обучение до конца недели. Это произошло на следующий день после ракетной атаки на аэропорт, в результате которой погибли 12 человек и более 300 получили ранения.

По данным Global News Canada, ограничения в аэропорту действовали как минимум до 21:00 воскресенья. Йеменские хуситы не взяли на себя ответственность за субботний удар, однако ранее признавали атаки на саудовские аэропорты и нефтяные объекты и угрожали новыми ударами по аэропортам королевства.

Жертвы атаки

Удар пришелся по аэропортовому комплексу, где расположены терминалы 3 и 4 для внутренних рейсов, сообщил региональный чиновник на условиях анонимности. Саудовские власти заявили, что среди погибших были четверо граждан Саудовской Аравии, двое граждан Бангладеш, а также представители Палестины, США, Египта, Иордании, Сирии и Судана.

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Несколько больниц оказывают помощь раненым. Среди погибших была 28-летняя египетская бортпроводница Азза Рамзи, работавшая в саудовской авиакомпании Flynas.

Заявления сторон

Представитель военного крыла хуситов Яхья Сари призвал «всех серьезно отнестись к нашим предупреждениям». Атаку на аэропорт осудили Ирак, Ливан, Сирия, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Хуситы также заявили, что в воскресенье два авиаудара поразили столицу Йемена Сану, обвинив в них Саудовскую Аравию. Саудовские власти не комментировали эти сообщения. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что рассматривает возможность присоединения Соединенных Штатов к саудовским ударам по хуситам.

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