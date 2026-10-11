沙特阿拉伯延长关闭利雅得机场 — Global News Canada

沙特阿拉伯于10月11日星期日延长关闭利雅得哈立德国王国际机场，并将首都学校转为线上教学，直至本周末。这发生在该机场遭导弹袭击的次日，袭击造成12人死亡、300多人受伤。

据Global News Canada报道，机场限制措施至少持续至周日21时。也门胡塞武装未宣称对周六的袭击负责，但此前曾承认袭击沙特机场和石油设施，并威胁将对该王国的机场发动更多袭击。

袭击受害者

一名不愿具名的地区官员表示，袭击击中了机场综合设施，国内航班使用的3号和4号航站楼位于其中。沙特当局表示，死者包括4名沙特公民、2名孟加拉国公民，以及来自巴勒斯坦、美国、埃及、约旦、叙利亚和苏丹的人员。

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数家医院正在为伤者提供救治。死者中包括28岁的埃及空乘人员阿扎·拉姆齐，她曾在沙特航空公司Flynas工作。

各方声明

胡塞武装军事部门发言人叶海亚·萨里呼吁“所有人认真对待我们的警告”。伊拉克、黎巴嫩、叙利亚、联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯以及欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩谴责了这起机场袭击。

胡塞武装还表示，周日两次空袭击中了也门首都萨那，并指责沙特阿拉伯发动袭击。沙特当局未对这些报道置评。美国总统唐纳德·特朗普在袭击发生后表示，他正在考虑美国加入沙特对胡塞武装的打击。

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