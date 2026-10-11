В Польше депутат Сейма и бывший заместитель министра Михал Колодзейчак в воскресенье прибыл в лодзинское отделение Агентства внутренней безопасности. Его визит связан с обвинениями, выдвинутыми бывшими сотрудницами политика.

Обвинения бывших сотрудниц

Как сообщает Interia, согласно репортажу портала Zero, женщины обвиняют парламентария в применении насилия. Колодзейчак прибыл в отделение в сопровождении представителей.

Перед входом в здание политик не стал подробно отвечать на вопросы журналистов. На вопрос, считает ли он себя виновным, он ответил, что для него важнее то, что будет происходить за дверями учреждения, а не перед камерами.

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Заявление в отношении бывшей сотрудницы

От имени Колодзейчака перед СМИ выступил детектив Кшиштоф Рутковский. Он заявил, что депутат не проявлял агрессии по отношению к женщинам. По словам Рутковского, Колодзейчак решил подать заявление в отношении одной из бывших сотрудниц. Предмет заявления не раскрыли; политик должен был сообщить об этом после выхода из здания Агентства внутренней безопасности.

Колодзейчак является членом парламентского клуба «Гражданская коалиция», однако его права как члена этого клуба приостановлены.

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