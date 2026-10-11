В Пакистане губернатор провинции Хайбер-Пахтунхва Файсал Карим Кунди провел первое заседание консультативного совета провинции, сформированного федеральным правительством после введения чрезвычайного положения и губернаторского правления. Об этом сообщает Dawn.

В начале заседания члены совета представились и рассказали о закрепленных за ними направлениях работы. Кунди заявил, что перед советом стоит много вызовов, а его участники получат брифинги по своим сферам ответственности и будут иметь несколько дней, чтобы с ними ознакомиться.

Безопасность назвали приоритетом

Губернатор сказал, что работу необходимо ускорить, а в отношении коррупции будет действовать нулевая терпимость. По его словам, первоочередным вопросом является ситуация с правопорядком. Он также призвал использовать опыт других провинций.

Кунди назвал нынешнюю ситуацию возможностью улучшить имидж Хайбер-Пахтунхвы. Он заявил, что мир в провинции может способствовать приезду туристов и инвесторов.

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Заявления о борьбе с терроризмом

В обращении к жителям провинции Кунди сказал, что из-за «чрезвычайных обстоятельств» были приняты необходимые меры в соответствии с Конституцией. Он пообещал воздерживаться от политической риторики и заявил, что его главная цель — вернуть в Хайбер-Пахтунхву мир, безопасность и стабильность.

По словам губернатора, жители провинции дорого заплатили из-за терроризма. Он подчеркнул, что пуштуны не являются причиной терроризма, а стали его главными жертвами. Кунди заявил о намерении усилить возможности полиции и департамента по борьбе с терроризмом.

Также он сообщил, что совет сосредоточится на здравоохранении, образовании и занятости. Отдельной задачей Кунди назвал ликвидацию всей инфраструктуры, способствующей терроризму, в том числе противодействие тем, кто его поддерживает и финансирует. Он заверил, что чрезвычайные меры не направлены против конкретной партии или группы.

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