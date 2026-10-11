Движение судов в проливе Босфор в Стамбуле, Турция, приостановили после отказа двигателя на химическом танкере Ivyan под флагом Мальты. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Генеральную дирекцию береговой безопасности Турции.

Танкер направлялся в Италию

Судно длиной 110 метров перевозило 6 тысяч тонн растительного масла. Оно направлялось из Болгарии в Италию, когда во время прохода через пролив произошла неисправность двигателя.

После инцидента танкер встал на якорь возле Кандылджи. По данным турецкой дирекции, судоходство через пролив остановили именно из-за неисправности на Ivyan.

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На записях, сделанных жителями на мобильные телефоны, видно, как танкер остановился в последний момент. На кадрах судно, вероятно, приближалось к берегу.

В район направили спасательные суда

Береговая охрана и Генеральная дирекция береговой безопасности направили к месту инцидента буксиры Kurtarma 7 и Kurtarma 11, а также спасательный катер Tahlisiye 9.

Власти сообщили, что Ivyan должны обезопасить на якорной стоянке Кючюкчекмедже.

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