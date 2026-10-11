Ruch statków w cieśninie Bosfor w Stambule w Turcji został wstrzymany po awarii silnika na pływającym pod maltańską banderą chemikaliowcu Ivyan. Poinformowała o tym Agencja Anadolu, powołując się na Generalną Dyrekcję Bezpieczeństwa Wybrzeża Turcji.

Tankowiec płynął do Włoch

Statek o długości 110 metrów przewoził 6 tys. ton oleju roślinnego. Płynął z Bułgarii do Włoch, gdy podczas przejścia przez cieśninę doszło do awarii silnika.

Po incydencie tankowiec stanął na kotwicy w pobliżu Kanlıcy. Według tureckiej dyrekcji żeglugę przez cieśninę wstrzymano właśnie z powodu awarii na Ivyan.

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Na nagraniach wykonanych przez mieszkańców telefonami komórkowymi widać, jak tankowiec zatrzymał się w ostatniej chwili. Na ujęciach statek prawdopodobnie zbliżał się do brzegu.

Do rejonu skierowano jednostki ratownicze

Straż Przybrzeżna i Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa Wybrzeża skierowały na miejsce zdarzenia holowniki Kurtarma 7 i Kurtarma 11, a także łódź ratowniczą Tahlisiye 9.

Władze poinformowały, że Ivyan ma zostać zabezpieczony na kotwicowisku Küçükçekmece.

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